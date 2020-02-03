مصدر أمني يوضح ملابسات حادث وفاة خالد بشارة بعد تفريغ كاميرات المرور

قال المصدر إن سبب الحادث السير بسرعة زائدة، وأثناء محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة.

كشف مصدر أمني، عن نتائج تفريغ كاميرات الإدارة العامة للمرور بخصوص حادث السير، الذي أدى لوفاة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية.

وقال المصدر إنه تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث، أن السبب يرجع إلى السير بسرعة زائدة، وأثناء محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة.

وأضاف أن ذلك أسفر عن اصطدامه بمثلث خرساني، كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، مشيرًا إلى أن السيارة لم تتعرض للاصطدام بأخرى.

وتطرق إلى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في هذا الشأن أخبار مغلوطة حول حادث السير.

وفيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق، قال إن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة، يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون.

وأضاف أنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة، فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه.

كان المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي بشركة “أوراسكوم للتنمية”، توفي إثر حادث سيارة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، الجمعة الماضية.

وتخرج خالد بشارة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

وانضم بشارة لإدارة أوراسكوم منذ سنوات بإستراتيجية جديدة ساعدت على الارتقاء بمعدلات الربحية التى تحققها الشركة، وحجم المبيعات العقارية وإشغالات الفنادق، مقارنة بالفترات الماضية.

وتضمنت تلك الإستراتيجية تطبيق نظام إدارى جديد، ووضع العمليات الإدارية تحت مظلة إدارة واحدة؛ لتحقيق نوع من التوازن بين جميع القطاعات، وتعمل الشركة فى 3 مجالات مرتبطة، وهى الخدمات الفندقية، والعقارات، إضافة إلى خدمات إدارة.

كان آخر تصريح حصلت “المال” عليه من الراحل خالد بشارة، بأن شركته تعتزم استكمال خطتها التوسعية بطرح 3 مشاريع جديد بالجونة خلال 2020، كما تنوى عقد مؤتمر صحفي الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل مشروع “o-west”.

وظهرت ملامح الخطة التى اتبعها خالد بشارة على أداء الشركة من حيث المبيعات والأرباح، فخلال الـ9 شهور الأولى من العام الماضي، ارتفعت الأرباح لتصل إلى 501.2 مليون جنيه مقارنة مع 274 مليونا بالفترة المماثلة من عام 2018، بنسبة صعود بلغت %83، وأظهرت القوائم المالية أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه الفترة المناظرة.