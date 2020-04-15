مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو لاحتفالات رجال الدين الأقباط: منذ عام

نفى مصدر أمني حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية، بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر، أن مقطع الفيديو المشار إليه، خاص باحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج، وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد، يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات، والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام.

كانت أحد قنوات جماعة الإخوان، بثت فيديو وزعمت خلاله عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال إقامة مظاهر احتفالية لمواطنين مسيحيين أسوةً بما يتم في تجاوزات أئمة المساجد.