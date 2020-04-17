مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو تروج له جماعة الإخوان لتحسين صورتها

نفى مصدر أمني، الفيديو الذي تروج له جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية، ومحاولة تحسين صورتهم.

وقال المصدر إن هذا الفيديو الذي تروج له الجماعة قديم منذ عام 2013.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية في عملية مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، الثلاثاء الماضي، واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.

وقالت الداخلية، في بيان سابق لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، يعانق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن الإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع عيد القيامة.

وتابع البيان أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، واثنين من أفراد الشرطة.

وفى هذا الإطار تم تحديد مخزن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، كانوا يستعدون لاستخدامها في مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عثر داخله على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.