سيـــاســة

مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو تروج له جماعة الإخوان لتحسين صورتها

فيديو منذ عام 2013.
أماني عوض 7:55 م, الجمعة, 17 أبريل 20 7:55 م, الجمعة, 17 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى مصدر أمني، الفيديو الذي تروج له جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية، ومحاولة تحسين صورتهم.

وقال المصدر إن هذا الفيديو الذي تروج له الجماعة قديم منذ عام 2013.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية في عملية مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، الثلاثاء الماضي، واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.

وقالت الداخلية، في بيان سابق لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، يعانق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن الإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع عيد القيامة.

وتابع البيان أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، واثنين من أفراد الشرطة.

وفى هذا الإطار تم تحديد مخزن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، كانوا يستعدون لاستخدامها في مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عثر داخله على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

مصرع 7 إرهابيين واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.. الداخلية تعلن تفاصيل عملية الأميرية

أماني عوض 11:33 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

استشهاد ضابط أمن وطني في عملية القضاء على الإرهابيين بالأميرية (صور)

أماني عوض 9:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

تفاصيل مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل إطلاق النار بالفيوم (صور)

أماني عوض 2:38 م, الأحد, 29 مارس 20

الداخلية: ضبط مرتكبي 71 حادث سرقة وكشف 39 جريمة (إنفوجراف)

أماني عوض 6:02 م, السبت, 28 مارس 20

مصرع عنصر جنائي بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أماني عوض 6:22 م, الأربعاء, 11 مارس 20

«الداخلية» تنشر جهود قطاعاتها على مستوى الجمهورية خلال شهر (إنفوجراف)

أماني عوض 6:14 م, السبت, 29 فبراير 20