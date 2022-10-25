مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو تحذير ضابط سابق للمواطنين من الدعوات التحريضية

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مقطع فيديو يظهر فيه أحد الضباط السابقين بزعم تحذيره المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية، والمقطع قديم وسبق تداوله عام 2017.

وأكد المصدر على عدم صحة ما تداولته الجماعة الإرهابية من صورة لأتوبيس أثناء عملية تفتيش أحد رجال الأمن لمستقليه، وأنها غير خاصة بمصر وسبق نشرها عام 2018 بإحدى الدول.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية في إعادة نشر الفيديوهات القديمة، والأخبار المفبركة لمحاولة إثارة البلبلة، وبما يبرهن على إفلاس الجماعة الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية على التصدي بكل حسم لتلك المحاولات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.