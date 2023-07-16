مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو امتناع الشرطة عن تحرير محضر لسيدة ضد زوجها بالمنيا

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من امتناع رجال الشرطة بقسم شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة اعتداء زوجها عليها.

وأوضح المصدر، أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم نشره في غضون شهر يناير 2022، وحقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها، واصطحبت لديوان المركز في حينه، واتهمت زوجها بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها لخلافات زوجيه بينهما، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي.

وتحولت إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعقب عودتها لديوان المركز وبث مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وادعت خلاله عدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها وذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسبق نشر خبر بمضمون الواقعة في حينه على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والأخبار القديمة، في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها.