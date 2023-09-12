مصدر أمني يوضح حقيقة فيديوهات لنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

صرح مصدر أمني بأن مقاطع الفيديو التي تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة، ولا تمت بصلة للأشخاص التي يدعى أنها خاصة بهم.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي في إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وأكد المصدر، أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الإدعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات والقائمين عليها.