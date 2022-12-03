مصدر أمني يوضح حقيقة ضرب وسحل فتيات من بلطجية في مدينة نصر

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو، بعنوان: “ضرب وسحل فتيات من بلطجية بأسلحة بيضاء بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثاني في القاهرة ، بمشاجرة أمام أحد الكافيهات، بين طرف أول: (شخص وكريماته الأربعة).

وطرف ثانٍ: 4 أشخاص مالكي الكافية “أقارب الطرف الأول”، وذلك لخلافات عائلية بينهم تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، وإصابتهم بكدمات وسحجات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.