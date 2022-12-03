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مصدر أمني يوضح حقيقة ضرب وسحل فتيات من بلطجية في مدينة نصر

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مشاجرة أمام كافيه لخلافات عائلية.

مصدر أمني يوضح حقيقة ضرب وسحل فتيات من بلطجية في مدينة نصر
أماني عوض

أماني عوض

6:59 م, السبت, 3 ديسمبر 22

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو، بعنوان: “ضرب وسحل فتيات من بلطجية بأسلحة بيضاء بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثاني في القاهرة ، بمشاجرة أمام أحد الكافيهات، بين طرف أول: (شخص وكريماته الأربعة).

وطرف ثانٍ: 4 أشخاص مالكي الكافية “أقارب الطرف الأول”، وذلك لخلافات عائلية بينهم تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، وإصابتهم بكدمات وسحجات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أماني عوض

أماني عوض

6:59 م, السبت, 3 ديسمبر 22