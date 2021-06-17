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مصدر أمني يوضح حقيقة شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته

أصيب بغيبوبة سكر.
أماني عوض 12:34 ص, الجمعة, 18 يونيو 21 12:34 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

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نفى مصدر أمني صحة ما جاء بمقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية.

وأكد المصدر أن ما تناول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في تحرير الطبيبة المشار إليها بمقطع الفيديو في وقت سابق، محضرًا يتضمن اتهامها لقائد السيارة “مرتكب الواقعة” باصطدامه بها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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