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مصدر أمني يوضح حقيقة تجمع أهالي بالدويقة وقطع «الأوتوستراد»

ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة، بمعرفة الحي لتسجيل بياناتهم، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة.
أماني عوض 5:52 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 5:52 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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نفى مصدر أمني ما تداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو، تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد.

وأوضح المصدر الأمني، أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة، بمعرفة الحي لتسجيل بياناتهم، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، جملةً وتفصيلاً.

كانت الحكومة قد أكدت على عدم صحة ما انتشر وتداول من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إخلاء منطقة الدويقة من المواطنين بدون توفير لهم وحدات سكنية بديلة من خلال التقرير الأسبوعي لها، الذي يرصد الشائعات ويرد عليها الجمعة الماضية.

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وشددت محافظة القاهرة، على أنها وفرت بعض المساكن الحضارية البديلة لمن يعيشون في هذه المنطقة بعد إخلائها، وباعتبارها أنها منطقة آيلة للسقوط ولا يوجد أي جدوي من ترميم، ونقلتهم إلى العديد من الوحدات المؤقتة بشكل كامل في مدينة الاسمرات، بغرض توفير حياة كريمة وسكن يليق بالمواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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