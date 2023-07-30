مصدر أمني يوضح حقيقة الرسائل المسربة من مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صحة ما تداول في عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمنابر الإعلامية الموالية لها من إدعاءات وأكاذيب، بشأن الزعم بوجود رسائل مغلوطة صادرة من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز والتي من شأنها التشكيك بمنظومة العمل به.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعدما فقدت مصداقيتها، وتبحث عن مزاعم وإدعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار ما يعيه الشعب المصري.