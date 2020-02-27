مصدر أمني يوضح حقيقة التعدي على شقة لاعب الزمالك إمام عاشور

اتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعدٍ على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات بالسيارة.

أوضح مصدر أمني -اليوم الخميس- حقيقة واقعة تعدي مجهولين على شقة وسيارة لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعدما كشفتها نتيجة التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن.

وقال المصدر، إنه اتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعدٍ على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات بالسيارة.

وأضاف أنه بالاستماع إلى أقوال الشخص القائم على تنظيف سيارة اللاعب، قال إنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ، دون حدوث ثمة تلفيات به فأخبره بها.

وأكد أن لاعب الزمالك طلب منه التوجه بالسيارة لإصلاح الإطار، فقام بقيادتها وتوجه لأحد محال إصلاح الإطارات.

وأخبره عامل المحل أنه لا يمكن إصلاح الإطار لتلفه نتيجة السير به وهو فارغ من الهواء، وأيد العامل ذات المضمون وقرر باستبداله بآخر جديد.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تداولت خبرًا عن تعرض لاعب كرة قدم بأحد الأندية المصرية، للتعدى عليه بالشقة محل إقامته، وإتلاف إطار سيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه، بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن فريق بحثي لكشف لغز الواقعة، والتأكد من مدى صحتها، وهو ما نفته أجهزة الأمن.