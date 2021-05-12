مصدر أمني ينفي 3 محاولات خطف لفتيات بالقليوبية.. وضبط مروج الشائعة

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الإدعاء بمحاولة شخص يستقل دراجة نارية ثلاث مرات خطف لفتيات في يوم واحد أثناء سيرهن داخل نفق مزلقان زكي القديم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافطة القليوبية.

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وعدم وجود ثمة محاضر محررة بوقائع مماثلة أو بلاغات لمركز شرطة طوخ بوجود وقائع خطف لفتيات أو الشروع فيها، كما ورد بالخبر المشار إليه.

واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من طالبة، اتهمت خلاله شخص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها والاستيلاء عليها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالي أثناء سيرها بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه، وأكدت اتهامها له بارتكاب الواقعة.

واتخذت لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمكن تحديد القائم على نشر تلك الإدعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية قِبله لإدعائه أخبار كاذبة.