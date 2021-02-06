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مصدر أمني ينفي وفاة 4 سجناء متأثرين بإصابتهم بـ«كورونا»

وضبطت 12 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات.
أماني عوض 2:24 م, السبت, 6 فبراير 21 2:24 م, السبت, 6 فبراير 21

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نفى مصدر أمني ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية، حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس “كورونا” قائلًا إنها تستقي معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن ضبط 12 ألفًا و444 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 87 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال 24 ساعة.

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وقالت الداخلية في بيان لها اليوم السبت، إن 12 ألفًا و357 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 87 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 613 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 172 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1167 أرجيلة.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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