مصدر أمني ينفي وفاة مواطن وإصابة آخر في هجوم مسلح بأسوان

نفى مصدر أمني ما تداول في عدد من المواقع الأخبارية حول وفاة مواطن وإصابة آخر في محافظة أسوان إثر هجوم مسلح من 6 أشخاص حاولوا سرقة المجني عليه.

وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن ما تناول في هذا الصدد عارٍ من الصحة.