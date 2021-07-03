مصدر أمني ينفي وفاة مواطن وإصابة آخر في هجوم مسلح بأسوان

نفى مصدر أمني ما تداول في عدد من المواقع الأخبارية حول وفاة مواطن وإصابة آخر في محافظة أسوان إثر هجوم مسلح من 6 أشخاص حاولوا سرقة المجني عليه.
وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن ما تناول في هذا الصدد عارٍ من الصحة.
نفى مصدر أمني ما تداول في عدد من المواقع الأخبارية حول وفاة مواطن وإصابة آخر في محافظة أسوان إثر هجوم مسلح من 6 أشخاص حاولوا سرقة المجني عليه.
وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن ما تناول في هذا الصدد عارٍ من الصحة.
صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في