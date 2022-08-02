مصدر أمني ينفي وفاة مواطن داخل قسم شرطة بالإسكندرية لتعرضه للتعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20/7/2022، بناءً على إذن من النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابي، يضم ثلاثة آخرين معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري “الهيروين، الحشيش”، بالإضافة لأقراص مخدرة وفرد خرطوش محلي الصنع، مركبة “توك توك”.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم في الموعد القانوني المحدد، حيث أن المذكور معروف عنه تعاطي المواد المخدرة، وبتاريخ 26/7 شعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشفى أبوقير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفى بتاريخ 27/7.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا على عدم تعرض المتوفى لأية إعتداءات وأن الوفاة طبيعية، ولم تتهم أهليته أحد بالتسبب في وفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.