مصدر أمني ينفي وفاة مواطن تعرض للتعذيب داخل قسم شرطة الساحل

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بوفاة مواطن داخل قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم، أن حقيقة الواقعة تتمثل في استيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ 11 الجاري بأحد الأكمنة الأمنية، بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل لعدم إتزانه وشعوره بحالة إعياء.

وتبين أن بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وعلى إثر ذلك نقل من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وورد تقرير المستشفى يفيد وفاته متأثرًا بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفي يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحد بالتسبب بوفاته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الشأن يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية، لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.