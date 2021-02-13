مصدر أمني ينفي وفاة مواطن بإحدى مقار الأمن الوطني لتعرضه للتعذيب

في بيان من وزارة الداخلية.

نفى مصدر أمني صحة ما تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطني عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

وأضاف المصدر، في بيان صادر عن الداخلية -اليوم- أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط واحضار المواطن المُشار إليه لاتهامه في إحدى القضايا شعر بحالة إعياء.

وأضاف أنه على الفور تم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد بيان الداخلية أن ذلك يأتي في إطار المزاعم والأكاذيب التي دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.