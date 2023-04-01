مصدر أمني ينفي وفاة طبيب نفسي أثناء حبسه بقسم شرطة جمصة

نفى مصدر أمني صحة ما تداول من إدعاءات بشأن وفاة طبيب نفسي، أثناء حبسه احتياطيًا بقسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له.

وأوضح المصدر بأنه بتاريخ 28 فبراير الماضي، توفى عامل (نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم).

وباستدعاء المدير المسئول طبيب أمراض نفسية، قرر بأن المتوفي نزيل بالمركز، وكان يعالج من الإدمان.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، بالانتقال للمركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة.

وعقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسئول تهمتي تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته، عدم استيفاء إجراءات ترخيص المنشأة الطبية المشار إليها، وقررت حبسه على ذمة القضية.

وبتاريخ 6 مارس المنقضي شعر الطبيب المذكور بحاله إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج إلا أنه توفى، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة.

وبسؤال زوجته (طبيبة بشرية) لم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.