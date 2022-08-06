مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل محبسه في الشرقية نتيجة الإهمال الطبي

نفى مصدر أمني صحة ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة شخص داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن ما تناول في هذا الشأن عارٍ من الصحة.

وحقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، وبتاريخ 22/7/2022 عرض على مستشفى الزقازيق الجامعي لمعاناته من ضيق في التنفس، وحجز بالمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه بتاريخ 5/8/2022 توفى المذكور أثناء تلقيه الرعاية الطبية بالمستشفى، حيث ورد التقرير الطبي يفيد بأن المتوفي كان يعاني من ورم سرطاني بالحنجرة، وإلتهاب رئوى حاد، وسبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف بعضلة القلب.

وأكد أن ما تداول في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية، لنشر الشائعات والأكاذيب.