مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل محبسه بالبساتين نتيجة التعذيب

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة شخص داخل محبسه في قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن ما تناول في هذا الشأن عارٍ من الصحة.

وأضاف أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور حبس احتياطيًا بتاريخ 23/8/2022، بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية شروع في سرقة مسكن وضبطه بمعرفة الأهالي.

وبتاريخ 24/8/2022 نقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بداخلها.

بسؤال شهود الواقعة “المحتجزين رفقته بالقسم” بمعرفة النيابة العامة أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأى اعتداء.

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي بأن الوفاة طبيعية، وخلو جثمان المتوفي من أية إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية.

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الصدد، يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.