مصدر أمني ينفي وفاة شخص تعرض للعنف بأحد أقسام الشرطة

نفى مصدر أمني، ما تداول من إدعاءات لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة شخص نتيجة تعرضه لعنف داخل أحد أقسام الشرطة.

وأكد أن تلك الإدعاءات غير صحيحة جملًا وتفصيلاً.

يذكر أن عمليات التعقيم والتطهير الوقائي، لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية مستمرة.

يأتي ذلك وفق البرنامج الزمني المعد، والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافقه، ومن خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية.

وفي إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية، لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.

إضافة إلى تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير، توازياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة، للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة، وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” المستجد.