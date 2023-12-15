مصدر أمني ينفي وجود عصابة سرقة تستخدم الأطفال في استدراج المواطنين

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحذير من وجود تشكيل عصابي يستخدم بعض الأطفال في استدراج المواطنين، بزعم مساعدتة الأطفال في العودة إلى منازلهم بقصد السرقة.

وأكد المصدر، أن تلك الإدعاءات سبق تداولها عام 2009 بإحدى الدول العربية، وقد قامت تلك الدولة بنفي تلك الإدعاءات في حينه.

وأسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 15.236 قضية بمجالي النقل والمواصلات وسرقة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة، بعد تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1494 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 13606 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.