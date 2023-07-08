مصدر أمني ينفي وجود تلفيات بمقاعد ومكيفات وحدة مرور الدقي: «مجهزة بأحدث المعايير» (صور)

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن وجود بعض التلفيات بالمقاعد والمكيفات الخاصة بوحدة مرور الدقي، والإدعاء بتوقف سيستم التشغيل بها.

وأكد المصدر، اليوم السبت، أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن وحدة مرور الدقي تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير التي تلبي احتياجات المواطنين كافة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90443 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

27596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1450 مخالفة السير بدون تراخيص، 35 مخالفة موقف عشوائي، 30 مخالفة أخرى لشروط التراخيص.