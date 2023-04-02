مصدر أمني ينفي وجود تجاوزات في مباراة الأهلي: تركيب صوتي منذ عام 2013

نفى مصدر أمني صحة ما تداول في مقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتي أقيمت باستاد القاهرة بتاريخ أول إبريل الجاري.

وأكد المصدر، أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتي قديم منذ عام 2013، على مقطع فيديو مصور من داخل الاستاد.

وأوضح المصدر، أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات، وذلك يأتي في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية، وإحداث الوقيعة بينهم.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشار إليه.

وحقق النادي الأهلي انتصارًا بثلاثية نظيفة على نظيره الهلال السوداني، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب القاهرة الدولي، بالجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.