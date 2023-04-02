مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تداول في أحد القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن المحاولات المتكررة واليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الموالية لها لإثارة البلبلة بعد فقدانهم المصداقية بأوساط الرأي العام.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة، لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، لتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.