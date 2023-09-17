مصدر أمني ينفي وجود إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة إدعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يوجد أية إضرابات بأي من مراكز الإصلاح والتأهيل حاليًا.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعدما فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

على صعيد آخر، رصدت المتابعة الأمنية شكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتنويه للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتي تساءل فيها عن أسباب ورود عدد كبير من رسائل المخالفات المرورية له.

وبالفحص والإطلاع على الصور المرورية الملتقطة لسيارته تبين أن كافة المخالفات المرورية التي تم إرسالها له صحيحة.

وأضاف أن السبيل لتلافي ورود المخالفات يتطلب الإلتزام بالسرعات المقررة، ولرتداء حزام الأمان حفاظًا على حياته وحياة المواطنين.