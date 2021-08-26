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مصدر أمني ينفي نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية

وأكد على عدم صحة ما تداول.
أماني عوض 2:00 ص, الخميس, 26 أغسطس 21 2:00 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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