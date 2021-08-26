مصدر أمني ينفي نشوب حريق بقسم شرطة الشرابية

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب.
نفى مصدر أمني صحة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.
وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب.
صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في