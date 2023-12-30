مصدر أمني ينفي مقتل صحفي في البحر الأحمر

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات المتداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر على أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها، وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.

وأشار المصدر إلى عدم تلقي الأجهزة الأمينة أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.