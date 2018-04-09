مصدر أمني ينفي محاولة وضع قنبلة داخل كنيسة ماربولس بالعبور​

وكالات:نفى مصدر أمني، صحة محاولة شخص مجهول وضع عبوة متفجرة داخل كنيسة ماربولس بمدينة العبور، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا.وقال المصدر: "إن قسم شرطة العبور كان قد تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة ماربولس بمدينة العبور مديرية أمن القليوبية بضبط المدعو "

وكالات:





نفى مصدر أمني، صحة محاولة شخص مجهول وضع عبوة متفجرة داخل كنيسة ماربولس بمدينة العبور، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال المصدر: “إن قسم شرطة العبور كان قد تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة ماربولس بمدينة العبور مديرية أمن القليوبية بضبط المدعو “محمد س ج” 21 سنة، عامل مقيم مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية بنوع الاشتباه حال محاولته دخولها وبحوزته حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها بعض الملابس”.

وأضاف أنه بالتحري عنه بمحيط محل إقامته، تبين أنه معروف عنه وأسرته أعمال تسول ولم يستدل على ارتباطه بأي من عناصر النشاط المتطرف.