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مصدر أمني ينفي غلق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

غلق كوبري دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة إتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط.
أماني عوض 2:07 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 2:07 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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نفى مصدر أمني ما نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مؤكدًا أنه تم غلق كوبري دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة إتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021.

وأوضح المصدر أن البديل لكوبري الدوران المشار إليه هو كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5 كم من الدوران الجارى إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي).

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ولفت إلى تعيين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات وتسيير الحركة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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