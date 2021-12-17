مصدر أمني ينفي شائعة تحرير مخالفات مرورية لأشخاص بدون أسباب

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إدعاءات صاحب الحساب المشار إليه، بتحرير مخالفات مرورية له بدون أسباب، وما زعمه من تردي خامات اللوحات المعدنية للدراجات النارية وارتفاع تكاليف ترخيصها، وتقاعس الأجهزة الأمنية فى البحث عن الدراجات المسروقة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في اضطلاع صاحب الحساب المشار إليه ببث إدعاءاته نظرًا لمروره بضائقة مالية وتحرير مخالفتان مروريتان له أثناء إستقلاله دراجته النارية، لعدم حمله رخصة قيادة وعدم إرتدائه واقي الرأس، وحذف المنشور نظرًا لعدم جدواه.