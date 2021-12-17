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مصدر أمني ينفي شائعة تحرير مخالفات مرورية لأشخاص بدون أسباب

حقيقة الواقعة تتمثل في اضطلاع صاحب الحساب المشار إليه ببث إدعاءاته نظرًا لمروره بضائقة مالية.
أماني عوض 12:45 ص, السبت, 18 ديسمبر 21 12:45 ص, السبت, 18 ديسمبر 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إدعاءات صاحب الحساب المشار إليه، بتحرير مخالفات مرورية له بدون أسباب، وما زعمه من تردي خامات اللوحات المعدنية للدراجات النارية وارتفاع تكاليف ترخيصها، وتقاعس الأجهزة الأمنية فى البحث عن الدراجات المسروقة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في اضطلاع صاحب الحساب المشار إليه ببث إدعاءاته نظرًا لمروره بضائقة مالية وتحرير مخالفتان مروريتان له أثناء إستقلاله دراجته النارية، لعدم حمله رخصة قيادة وعدم إرتدائه واقي الرأس، وحذف المنشور نظرًا لعدم جدواه.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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