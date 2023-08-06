مصدر أمني ينفي شائعات حول ملابسات وفاة مواطن: «رواية كاذبة»

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ظروف وملابسات وفاة أحد المواطنين، واختلاق رواية كاذبة في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم الأحد.

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية قد نفى صحة ما تداول على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بوجود اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة، بعدما فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.