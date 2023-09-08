مصدر أمني ينفي خطاب منسوب للداخلية عن أعداد القتلى والجرحى خلال فض اعتصام رابعة

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنًا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وأكد المصدر، في بيان وزارة الداخلية، أن ما تداول عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وقد سبق تداوله خلال العام الماضي وتم نفيه.

وأشار إلى أن إعادة تداول ذات الإدعاءات يدل على حالة الإفلاس التي تعانى منها الجماعة الإرهابية، ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها.