مصدر أمني ينفي حرمان المحامي محمد رمضان من تلقي الرعاية الصحية بمحبسه

نفى مصدر أمني صحة ما نشر من إدعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة في أحد المراكز البحثية الأجنبية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول إصدار عدد من المنظمات الحقوقية بيان استنكرت خلاله حرمان المحامي الحقوقي محمد رمضان من تلقى الرعاية الصحية داخل محبسه بسحن طره.

وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن ما تناول في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي في إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء.

وشدد على تلقي النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وانتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، في إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، ولا سيما الصحية والطبية تماشيًا مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان.