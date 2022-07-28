مصدر أمني ينفي تلفيق ضابط شرطة قضية لسائق امتنع عن مأمورية

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق “تيك توك”، يتضمن إدعاء صاحب الحساب المشار إليه، بتلفيق أحد ضباط الشرطة قضية لسائق سيارة أجرة “ميكروباص”، لامتناع الأخير عن السماح للضابط باستخدام سيارته في إحدى المأموريات.

وأكد المصدر، أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، والسائق المشار إليه قيد الحبس على ذمة قضية مخدرات محكوم عليه فيها منذ عام 2020.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مستخدم الحساب، وأقر بإعداد ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على حسابه الشخصي بهدف زيادة عدد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.