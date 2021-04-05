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مصدر أمني ينفي اندلاع حريق هائل في عقار بمساكن صلاح سالم بحلوان

حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود داخل غرفتين أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة المشار إليها، نتيجة حدوث ماس كهربائي.
أماني عوض 12:14 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 12:14 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول في إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق هائل بأحد العقارات السكنية، في مساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود داخل غرفتين أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة المشار إليها، نتيجة حدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بداخلها بعض المهملات الخاصة بأحد قاطني العقار، مما أدى إلى نشوب الحريق بالغرفتين.

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وأكد أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات أو وفيات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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