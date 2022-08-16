مصدر أمني ينفي القبض على مراسل قناة رياضية في الشرقية

نفى مصدر أمني صحة ما تردد عبر عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد مراسلي القنوات الرياضية في محافظة الشرقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء.

كانت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- قد أعلنت عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة القليوبية، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا “سرقة، مخدرات” -مقيم بمحافظة القليوبية- بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، واتخاذها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.