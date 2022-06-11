مصدر أمني ينفي الاعتداء على أميني شرطة في شبرا الخيمة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثه عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء شخص بتعدي اثنين من رجال الشرطة عليه، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأشار إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو كان قد اعترض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام أحد الكافيتريات المؤجرة، بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تواجده بها، وذلك دون حدوث تعدى عليه.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم.