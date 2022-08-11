مصدر أمني ينفي ادعاءات قنوات الإخوان حول أوضاع السجون

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتي تم الترويج لها من شخص بقصد تحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف المصدر أن ذلك يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأي العام.