مصدر أمني ينفي إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس كورونا

نفى مصدر أمني، صحة ما زعمه أحد مقدمي البرامج الذي تبثه إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن إصابة بعض طلبة كلية الشرطة بفيروس “كورونا”، مؤكدًا عدم صحة تلك المزاعم جملةً وتفصيلًا.

وقال المصدر، إن تلك المزاعم تأتي في إطار ما دأبت عليه أذرع تلك الجماعة الإرهابية من ترديدات بهدف محاولة التشكيك في قدرة أجهزة الدولة على مكافحة تداعيات فيروس كورونا “المستجد”.

فى سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، جمعتها عناصر إخوانية من الأسواق من أجل تخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.