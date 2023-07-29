مصدر أمني ينفي إجراء تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم السبت.

وسحب رجال المرور 2362 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وارتداء الخوذة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، بينهم 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.

وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.

وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية، بارتداء الخوذة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، سحب رجال المرور 1819 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.