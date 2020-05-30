مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة موظف بسجن طره بفيروس كورونا

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة موظف مدنى بسجن طره متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن ما تداولته بعض مواقع التواصل والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة الموظف غير صحيحة.

وأوضح أن الموظف المذكور في إجازة من عمله بتاريخ 17/5/2020 وتوفى أثناء وجوده بالإجازة.

وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.