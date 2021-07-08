مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع 4 مواطنين داخل ميكروباص بسبب ثعابين

نفى مصدر أمني صحة ما تداول بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات حول مصرع 4 مواطنين في حادث تسبب فيه شاب يحمل ثعابين داخل سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية -بدائرة مركز شرطة أبو حمص- بمديرية أمن البحيرة بتاريخ 26 يونيو الماضي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وانحرافها للجزيرة الوسطى حتى استقرت بالاتجاه المقابل، وتزامن قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لاصطدامهما.

وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة 10 آخرين.

وأكد أن ما تناول من إدعاءات بهذا الصدد يأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الأكاذيب والشائعات في أوساط الرأي العام.