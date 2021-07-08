نفى مصدر أمني صحة ما تداول على أحد المواقع الإخبارية، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يتضرر من اثنين آخرين بسبب الاعتداء على والده والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بين طرف أول: (شخص -مقيم بذات القرية “مصاب بحروق متفرقة بالجسم”، طرف ثان: (شخص، وشقيقه -لهما معلومات جنائية).

وأضاف أن السبب خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول، وعلى إثرها توجه الأخير إلى منزل نجل الأول، وتبين عدم تواجده، فحدثت مشادة كلامية بينهما.

وعلى إثرها الطرف الثاني ألقى مادة سريعة الاشتعال “بنزين” بالطرف الأول، وإشعال النيران به مما أحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي أدلى بإدعاءات كاذبة في الفيديو المشار إليه، رغم علمه بحقيقة الواقعة.