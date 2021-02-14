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مصدر أمني يكشف تفاصيل مشاجرة بالبدرشين تسببت في قتل مواطن

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.
أماني عوض 2:06 ص, الأحد, 14 فبراير 21 2:06 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تداول على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تعدى 3 أشخاص على عامل لمحاولة سرقة هاتفه المحمول، وقتل نجل عمته أمام المارة بمنطقة البدرشين.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة في مطلع الشهر الجاري، بين طرف أول كهربائي “توفى إثر إصابته بجرح طعني”، ونجل خال الأول.

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وطرف ثاني نجار مسلح، وسائق مركبة “توك توك”، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب رفض “الثاني” استقلال مركبة “توك توك” قيادة “السائق”.

وأضاف المصدر أن المشاجرة تطورت وتدخل باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، وتعدى “النجار المسلح” على الكهربائي بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.

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واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي قررت حبس كلٍ من النجار المسلح، سائق مركبة “التوك توك” على ذمة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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