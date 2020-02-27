مصدر أمني يكشف تفاصيل قتل شاب في عين شمس لخلافات الجيرة

قال مصدر أمني، إنه في ضوء ما تناوله الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج “التاسعة مساءً”، الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية، حول مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوضح المصدر، أنه ورد للأجهزة الأمنية المعنية باستقبال إحدى المستشفيات العامة لأحد الأشخاص، عامل، 49 عامًا، له معلومات جنائية وسبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم مخدرات، ووفاته متأثرًا بإصابته بجرح طعني بأجزاء متفرقة من جسده.

وأضاف أنه بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، وشخص آخر، مالك محل قطع غيار، 52 عامًا – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس- بسبب خلافات الجيرة.

وتابع: تدخل على إثرها نجل الأخير، عاطل، 23 عامًا، له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائي بالحبس – لاتهامه بإرتكاب جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه في قضية “قتل”- وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواه”، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجاني.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وباستدعاء أهلية المتوفي اتهموا والد وشقيق المتهم، بالاشتراك معه فى التعدي على المجني عليه مما أدى لوفاته.

وجارٍ تكثيف الجهود لضبطهما تنفيذًا لقرار النيابة الصادر بشأنهما.