سيـــاســة

مصدر أمني يكذب الإخوان: لا صحة للتوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية

أكد على عدم مزاعم متناولة عن السجون الانفرادية.
أماني عوض 2:06 ص, الأثنين, 15 مارس 21 2:06 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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نفى مصدر أمني صحة ما تناوله من إدعاءات على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وجود حالة من التوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية، عقب قرار الجهات القضائية بتجديد حبس عدد من الصحفيين لمدة 45 يومًا، والزعم بتسريب الجهات الأمنية لمعلومات بشأن قرب خروج بعض المعتقلين قبل ذكرى يناير.

كما نفى المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ما تناوله بذات القناة بشأن مزاعم الهارب هيثم أبو خليل، عن وجود استغاثة لأهالي نزلاء أحد السجون بسبب حجز كل 3 نزلاء في سجن انفرادي ضيق لا يوجد به دورة مياه.

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كما زعمت قناة أخرى تابعة للجماعة الإرهابية نقلاً عن مجموعة من أهالي نزلاء أحد السجون، أن ذويهم سوف يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن إدارة السجن قررت عدم فتح الزنازين على النزلاء من صباح يوم الخميس حتى صباح السبت من كل أسبوع، وعدم السماح بدخول دورات المياه لمدة يومين.

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وأكد المصدر أن ما تناول في هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي في إطار استمرار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لتأليب الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب والإدعاءات عبر الأبواق الإعلامية الموالية لها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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