مصدر أمني: مصدرات «الأحوال المدنية» ليس لها مدة صلاحية عدا «القيد العائلي»

صرح مصدر أمني بأن كافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدا “القيد العائلي” ليس لها مدة صلاحية.

وأضاف المصدر أنها سارية ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا.

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10121 بطاقة رقم قومي و27940 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، قررت استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 1/10/2022.