مصدر أمني: لم نرصد أية حالات إصابة بـ«كورونا» بين السجناء

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

نفى مصدر أمني، ما تداول عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الإدعاء بانتشار فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأكد المصدر أنه بتاريخ 10/3/2020، تعلقت الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون.

ولفت إلى استئناف الزيارات بتاريخ 22/8/2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب، لتأليب الرأى العام في محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.

يذكر أن قطاع السجون حرص على تقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء، ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.