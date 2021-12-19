مصدر أمني: لا علاقة لوزارة الداخلية بجمعية دار النسور المصرية

نفى مصدر أمني صحة ما تداول بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مقطع فيديو عن تضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى “دار النسور المصرية”، لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك، وعمل على تأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية.

وطالب المصدر المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة، لحفظ أحقيتهم في أموالهم.